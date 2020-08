Siły Zbrojne Białorusi. Dużo, ale staro

Trzon Sił Zbrojnych Białorusi stanowi ponad pół tysiąca czołgów T-72 głównie w wersji T-72B. Jest to model zmodernizowany w 1985 roku, w którym unowocześnieniu został poddany system kierowania ogniem, stabilizacji oraz opancerzenie.

Białoruś dysponuje też najnowszymi czołgami z rodziny T-72, czyli T-72B3M, które przez ekspertów uznane są za bardzo dobrą ewolucję podstawowego T-72. W tej wersji czołg otrzymał nowe działo gładkolufowe, system kierowania ogniem, nowy system obserwacji oraz system kamer i wyświetlaczy dla dowódcy i kierowcy. Według portalu Janes.com Białoruś dysponuje 24 czołgami T-72B3M, a kolejne 11 ma zostać zmodernizowane do tego standardu.

Białoruś może pochwalić się dość bogatym arsenałem broni przeciwlotniczej. Na wyposażeniu ma m.in. 2 baterie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych S-400, która uważana jest za jedną z najskuteczniejszych broni przeciwlotniczych na świecie. Białoruś ma też do dyspozycji 24 wyrzutnie starszego systemu S-300.

Kolejnym rakietowym systemem przeciwlotniczym w arsenale Białorusi jest 9K37 Buk. To właśnie przy wykorzystaniu tego systemu zestrzelony został nad Ukrainą Malezyjski Boeing 777 w 2014 roku. Buk jest przeznaczony także do zwalczania innych rakiet i pocisków balistycznych. Oprócz tego w skład uzbrojenia wojsk przeciwlotniczych wchodzą wyrzutnie Tor, Strzała, Osa i Tunguska.

Równie bogatym arsenałem dysponują wojska rakietowe i artyleria. Są to m.in. taktyczne rakiety balistyczne Toczka oraz Scud, które wycofane ze służby są składowane w magazynach. Białoruś dysponuje też dość nowoczesną wyrzutnią rakiet Polonez o zasięgu do 200 km. Jest to jedyny rodzaj ciężkiego uzbrojenia wyprodukowany bez udziału Rosji lub Związku Radzieckiego.