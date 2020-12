SI DeepMind robi kolejny duży krok. Będzie uczyć się podobnie do dzieci

O DeepMind było ostatnio głośno, ponieważ sztuczna inteligencja pomogła na polu nauk biologicznych, co doprowadziło do przełomu w badaniach trwających ponad 50 la t. Teraz firma opracowała nowy system MuZero, który może zrewolucjonizować sposób rozwijania się sztucznej inteligencji.

Spośród podejmowanych akcji, będzie wybierać te, które przyniosą najlepsze rezultaty. W praktyce oznacza to, że w szachach będzie dążyć do szach-mat, a w Pac-Manie do połknięcia wszystkich kropek. Następnie będzie w stanie oszacować, jak dojść do pożądanego rezultatu najkrótszą drogą.