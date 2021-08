Sam ekran wystarczy. Komputer all-in-one w dobrej cenie

Wszystkie komponenty połączone w jedną całość sprawiają, że komputer jest gotów do działania praktycznie zaraz po wyciągnięciu z pudełka. To sprawia, że sprzęt jest łatwy w przenoszeniu, w razie potrzeby odłączasz wtyczkę, przenosisz "ekran" w inne miejsce i podłączasz ponownie. Komputer pracuje o wiele ciszej niż klasyczne modele stacjonarne i pobiera mniej energii podczas pracy. Jeśli więc szukasz komputera do pracy bądź przeglądania multimediów i oglądania filmów w sieci, model all-in-one z pewnością spełni wszystkie twoje wymagania.