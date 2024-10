Są w każdym domu. Odkryto na nich nieznane dotąd wirusy

Jak czytamy w serwisie livescience.com, nie jest to wcale zła informacja. Wizja wirusów zgromadzonych na szczoteczkach do zębów może początkowo wydawać się przerażająca, choć w praktyce nie mamy żadnych powodów do niepokoju. Według naukowców są to bakteriofagi, czyli wirusy, które atakują bakterie, a nie ludzi.