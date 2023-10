Kolos odwiedził Włochy. To największa tego typu maszyna

Przybycie tego imponującego lotniskowca do Europy świadczy o ważności sojuszu NATO w kontekście narastających napięć w regionie, zwłaszcza ze względu na sytuację w Ukrainie. USS Gerald R. Ford nie jest jedynie oznaką potęgi militarnej US Navy , ale również stanowi wyraz wsparcia i jedności w obrębie sojuszu.

Wejście tej jednostki do Triestu to ważny moment dla całej Europy. Jest to jeden z kluczowych punktów misji tego okrętu, która rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej. W tym czasie odbyły się liczne manewry z włoską marynarką wojenną i innym marynarkami, które nie tylko przyniosły wymierne korzyści w zakresie poprawy umiejętności, ale również były okazją do zacieśnienia więzów i zrozumienia między obiema stronami.