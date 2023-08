Włosi i Francuzi współpracują. Nowy zasobnik dla samolotu M-346FA

Działko kaliber 20 mm jest bardziej korzystnym rozwiązaniem w porównaniu z karabinami maszynowymi kalibru 12,7 mm pod względem zasięgu, precyzji i siły rażenia. Do zastosowania w samolocie M-346FA wybrano działko Nexter M621 zainstalowane w zasobniku NC621. Jest to kolejny wariant działka M621, wśród których znajdują się również THL 20 – przeznaczone do śmigłowców działko w obrotowej wieżyczce, SH20 – działko montowane w drzwiach bocznych śmigłowców, Narwahl 20A – zdalnie sterowane działko dla okrętów wojennych czy ARX 20 – zdanie sterowanie stanowisko uzbrojenia dla wozów bojowych.

Działko ma lufę długości 1460 mm. Strzela pociskami 20x102 mm z szybkostrzelnością do 800 nabojów na minutę. Może strzelać trzeba rodzajami amunicji: przeciwpancerną ze smugaczami, odłamkowo-burzącą zapalającą i szkolną. Na wybór tego uzbrojenia zdecydowano się ze względu na to, że jest łatwe w integracji, obsłudze i serwisowaniu, a ponadto jest rozwiązaniem kompatybilnym ze standardami NATO. Dodatkową zaletą jest to, że jest to konstrukcja całkowicie europejska, a więc nie podlega pod amerykańskie przepisy regulujące eksport uzbrojenia ITAR, co sprawia, że może być eksportowany do większej liczby państw.

– Jesteśmy dumni z zaufania i relacji, jaką zbudowaliśmy z Leonardo, bardzo poważnie traktując uwarunkowania specyficzne dla platform powietrznych. Na przykład, bezpieczeństwo tych platform zapewnione jest dzięki temu, że nasz zasobnik odzyskuje wszystkie ogniwa łączące i łuski po wystrzale. Ponadto NC621 jest mechanicznie tak zestrojony, aby zagwarantować pilotowi maksymalną precyzję. Ten system jest przykładem naszej wiedzy i doświadczenia, jako producenta broni średniego kalibru – dodał Philippe Reynes, dyrektor systemów uzbrojenia w Nexter Systems

Wspomniany przez Reynesa system odzyskiwania łusek i ogniw taśmy nabojowej to Link & Case Recovery. Ten i podobne systemy mają kluczowe znaczenie w integracji broni strzeleckiej z platformami lotniczymi, zwłaszcza samolotami. Jego znaczenie dla bezpieczeństwa samolotu polega na tym, żeby ani łuski ani elementy taśmy nabojowej nie zostały zassane do sinika odrzutowego, co by się skończyło jego uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem. Ponadto zapobiega obijaniu się wymienionych elementów od kadłuba i skrzydeł samolotu, co również mogłoby doprowadzić do uszkodzeń. W związku z tym, dopiero pomyślne przeprowadzenie studium wykonalności, które wykazało możliwość dodania systemu Link & Case Recovery do M-346FA, pozwoliło podjąć wspólne prace rozwojowe nad zintegrowaniem nowego zasobnika z działkiem na samolocie M-346FA.

Samolot do zaawansowanego szkolenia pilotów

M-346FA to bojowa wersja samolotu szkolenia zaawansowanego M-346 Master, posiadająca zdolności lekkiego samolotu wielozadaniowego, w tym realizacji zadań bliskiego wsparcia z powietrza, izolacji pola walki oraz rozpoznania taktycznego. M-346FA zachowuje wszystkie cechy samolotu szkolnego, posiadając jednak dodatkowe sensory i wyposażenie, które czyni z niego lekki samolot bojowy.







[1/4] Dzięki dwuosobowej kabinie M-346FA zachowuje wszystkie zdolności samolotu szkolno-treningowego Źródło zdjęć: © Leonardo | Luca La Cavera

Samolot jest wyposażony w wielofunkcyjny radar Leonardo Grifo 346 ze zintegrowanym systemem identyfikacji swój-obcy. Samoobronę M-346FA zapewnia systemem obrony pasywnej DASS (Defensive Aids Sub-System), a zintegrowany system łączności i taktyczne łącze danych (Tactical DataLink) zapewniają interoperacyjność i zgodność ze standardami NATO. Na M-346FA można zintegrować różne rodzaje uzbrojenia i podwieszanego wyposażenia, w tym pociski powietrze-powietrze AIM-9X i bomby i pociski powietrze-ziemia (GBU-12, GBU-16, Lizard 2, GBU-38, GBU-32, Lizard 4, GBU-39 SDB, Spice, Brimstone, Marte-ER), zasobniki z działkami oraz zasobniki rozpoznawcze RecceLite, Sniper-XR i Litening 5. M-346FA ma również możliwość tankowania w powietrzu metodą giętkiego węża. M-346FA zostały do tej pory zamówione przez Nigerię i Turkmenistan.

