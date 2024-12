Szwedzkie transportery dla Ukrainy. Niektóre mają dodatkowe wyposażenie

Napęd transportera stanowi sześciocylindrowy silnik wysokoprężny Volvo-Penta THD 100B o mocy 280 KM. Wyposażony jest w manualną skrzynię biegów z ośmioma przełożeniami do jazdy do przodu i dwoma do jazdy do tyłu. Prędkość maksymalna na drodze wynosi 66 km/h. Zasięg sięga 300 km. Zawieszenie oparte jest na wałkach skrętnych. Na każdej burcie jest pięć kół jezdnych. Wóz może pokonywać wzniesienie o nachyleniu do 60% i przejeżdżać przez rowy o szerokości 1,8 m.