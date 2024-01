Rozbudowują artylerię. Belgia potrzebuje nowego sprzętu

Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę w wielu państwach NATO obserwowany jest silny trend w modernizacji sił zbrojnych. Poszczególne państwa odchodzą od struktury zoptymalizowanej do prowadzenia operacji ekspedycyjnych w konfliktach niskiej intensywności na rzecz przygotowań do prowadzenia wojny pełnoskalowej na Starym Kontynencie. Jednym z takich państw jest Belgia, która prowadzi program modernizacji wojsk lądowych mający na celu nie tylko ich unowocześnienie, ale również zintegrowanie z najbliższym sojusznikiem – Francją.

Najnowszy etap unowocześnienia wojsk lądowych polega na rozbudowie i modernizacji artylerii. Na początku XXI w. Belgia dysponowała jeszcze 64 samobieżnymi armatohaubicami M109A4BE, ale zostały one wycofane ze służby w 2008 r. ograniczając całość belgijskiej artylerii do 14 armatohaubic holowanych GIAT LG1 kalibru 105 mm. A M109 w połowie 2022 r. poprzez prywatne ręce trafiły ostatecznie na Ukrainę.

Aby choć częściowo odbudować potencjał artylerii, w 2021 r. Belgowie zamówili dziewięć francuskich armatohaubic CAESAR NG. W ostatnich tygodniach zamówienie zostało zwiększone o dodatkowe 19 egzemplarzy, co razem da 28 haubic. Dostawy rozpoczną się w 2027 r. Zakup francuskich haubic, które sprawdziły się bojowo w czasie francuskich misji w Afryce, a także na Ukrainie, nie tylko zwiększy zdolności belgijskich wojsk lądowych do niszczenia odległych celów, ale również zwiększy interoperacyjność z wojskami francuskimi w ramach programu Scorpion (Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence et l’infovalorisation).

Ponadto Belgowie zaakceptowali zakup 24 moździerzy samobieżnych Griffon MEPAC (Mortier Embarqué Pour l’Appui au Contact). System składa się z moździerza Thales 2R2M kaliber 120 mm posadowionego na platformie pojazdu terenowego Griffon 6x6. Według producenta jego szybkostrzelność wynosi 10 granatów na minutę i odznacza się bardzo wysoką celnością. Przygotowanie do strzału ma zajmować jedynie kilkanaście sekund.

Chociaż powyższe zakupu w liczbach bezwzględnych mogą wydawać się niewielkie, to są dla niewielkich, liczących 10500 żołnierzy, belgijskich wojsk lądowych bardzo znaczące. Sprawią, że nasycenie środkami ogniowymi będzie większe niż we francuskich wojskach lądowych. Jeden moździerz MEPAC będzie w Belgii przypadał na 437 żołnierzy, podczas gdy we Francji jest to 1425 żołnierzy. W przypadku CAESAR-ów stosunek ten wyniesie 1:375 dla Belgii i 1:706 dla Francji.

CAESAR NG to samobieżna armatohaubica kaliber 155 mm instalowana na podwoziu samochodów ciężarowych wysokiej mobilności. W wersji podstawowej kupowanej przez wojska francuskie i belgijskie jest to samochód Arquus w układzie 6x6, ale inne państwa wybierały pojazdy w układzie 8x8. Samochód jest napędzany silnikiem o mocy 460 KM.

Wizualizacja armatohaubicy CAESAR NG © Licencjodawca

Armata o długości 52 kalibrów (8 metrów) pozwala strzelać na odległość 40 km przy wykorzystaniu amunicji konwencjonalnej i na 50 km przy wykorzystaniu amunicji z gazogeneratorem. Wersja na podwoziu 6x6 ma półautomatyczny system ładowania pozwalający uzyskać szybkostrzelność na poziomie 16 strzałów na minutę, podczas gdy wersja na podwoziu 8x8 jest wyposażona w automat ładowania co pozwala uzyskać szybkostrzelność 32 strzałów na minutę.

Integracja z Armée de Terre

Jak wspomniano celem modernizacji belgijskich wojsk lądowych jest nie tylko pokoleniowa wymiana sprzętu, ale również zwiększenie interoperacyjności z wojskami lądowymi Francji (Armée de Terre) w ramach programu Scorpion. Celem programu jest wprowadzenie do służby nowej generacji kołowych wozów bojowych, a także wypracowanie taktyki ich użycia przy zwiększonej świadomości sytuacyjnej załóg. Jednostki zaangażowane w program Scorpion mają w pełni korzystać ze zdobyczy techniki ostatnich lat, zwłaszcza w takich obszarach jak sieciocentryczność czy technologie cyfrowe.

CAESAR 6x6 może wystrzelić do 16 nabojów na minutę © mil.gov.ua

Kluczowym elementem programu jest system zarządzania walką Système d’information du combat Scorpion (SICS) obejmujący szczeble dowodzenia od plutonu do pułku. Dowódcy mniejszych pododdziałów będą otrzymywali dane o położeniu sił własnych i przeciwnika z odświeżaniem kilkusekundowym. Dla dowódcy pułku czy grupy taktycznej dane będą odświeżane co dziesięć minut, a na mapie, dla zachowania czytelności, będą widoczne tylko najważniejsze pojazdy i pododdziały. Tak wysoka częstotliwość odświeżania danych na niższych poziomach umożliwi wpięcie w system również śmigłowców, których szybkość przemieszczania się jest zbyt duża dla dotychczasowych systemów zarządzania polem bitwy dostosowanych do tempa pojazdów lądowych.

CAESAR-y są użytkowane m.in. przez wojska ukraińskie © mil.gov.ua

Zgodnie z planem do produkcji wdrożono opancerzony wóz rozpoznawczy i bojowy EBRC Jaguar, wielozadaniowy wóz opancerzony VBMR Griffon i lekki wóz wielozadaniowy VBMR Serval. Belgia dołączyła do programu w 2018 r. Podpisano wtedy umowę na dostawę dla belgijskich wojsk lądowych 60 Jaguarów i 382 Griffonów. Teraz dołączą do nich armatohaubice CAESAR. Pozwoli to na wystawienie brygady zmechanizowanej, która będzie w pełni kompatybilna z oddziałami francuskimi, tak pod względem wyposażenia jak i doktryny. Pozwoli to na skuteczniejsze prowadzenie wspólnych operacji niezależnie czy oddziały belgijskie będą włączane do francuskich czy odwrotnie.

Podpisanie umowy to również korzyści dla belgijskiego przemysłu. Belgijskie firmy będą produkowały podzespoły do pojazdów przeznaczonych dla tego kraju. Ponadto w zakładach MOL będzie się odbywał montaż końcowy Griffonów. Dostawy wszystkich zamówionych wozów zostaną zrealizowane w latach 2025-2030.

CAESAR-y przygotowują się do otwarcia ognia © mil.gov.ua

Dodatkowo Francja i Belgia w ramach organizacji OCCAR podpisały umowę o wspólnym zaprojektowaniu i budowie nowego lekkiego pojazdu wielozadaniowego VBAE (Véhicule Blindé d’Aide à l’Engagement), który we francuskich wojskach lądowych miałby zastąpić wozy VAB. Jest to wóz bardzo uniwersalny o czym najlepiej świadczy fakt, że sama Francja używała ponad 4000 VAB w 30 różnych konfiguracjach. Po stronie francuskiej w program będą zaangażowane firmy Arquus i KNDS, a Belgię będzie reprezentował John Cockerill Defense. Nowe pojazdy miałyby zacząć zastępować transportery VAB od 2030 r. Wkrótce do programu może dołączyć również Holandia.

