PZL Mielec z nowym kontraktem. Kolejny Black Hawk ze Świdnika dla Rumunii

Ten dodatkowy egzemplarz dołączy do rumuńskiej floty wyprodukowanych w Polsce śmigłowców Sikorsky S-70M Black Hawk, które są obecnie wykorzystywane w konfiguracji morskiej i lądowej przez służby ratownicze i poszukiwawcze oraz jednostki pożarnicze. Będą one także używane do realizacji misji transportowych oraz wsparcia medycznego w nagłych wypadkach. W 2023 r. Rumunia otrzymała siedem śmigłowców S-70M w ramach umowy ramowej na maksymalnie dwanaście śmigłowców Black Hawk polskiej produkcji. Oznacza to, że flota należących do Rumunii S-70M wzrośnie teraz do ośmiu sztuk.

– Zbudowany w Polsce S-70M Black Hawk zwiększy możliwości rumuńskiej floty śmigłowców Black Hawk i wesprze ten kraj w jego zadaniach w ramach wzmacniania europejskiej gotowości na wypadek klęsk żywiołowych. Te śmigłowce nowej generacji będą długoletnim wzmocnieniem dla Rumunii, oferując ulepszone funkcje i bezpieczeństwo lotu w połączeniu z dużą ładownością, a te zdolności operacyjne zostały zademonstrowane na całym świecie, szczególnie przez jednostki walczące z pożarami w Stanach Zjednoczonych - powiedział Dennis Goege, wiceprezes Lockheed Martin w Europie Środkowej i Wschodniej

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Rumunia dokonała zakupu dzięki europejskiemu funduszowi RescEU, służącemu do finansowania nowych samolotów i śmigłowców wykorzystywanych w operacjach ochrony ludności i niesienia pomocy humanitarnej.

– Zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami wojskowymi, śmigłowiec S-70 Black Hawk jest platformą podwójnego zastosowania, która idealnie nadaje się do wykonywania misji dalekiego zasięgu, a także na dużych wysokościach wymaganych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii. To ważne w przypadku katastrof, prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych, transportu medycznego, podnoszenia i przenoszenia ładunków zewnętrznych, gaszenia pożarów oraz w trakcie realizacji morskich misji ratunkowych – powiedział Janusz Zakręcki, dyrektor naczelny PZL Mielec.

Wojskowa konstrukcja tych wytrzymałych śmigłowców pozwala im latać w trudnych warunkach pogodowych i środowiskowych. Skuteczność śmigłowców Black Hawk została potwierdzona przez ponad 5000 egzemplarzy będących w użyciu na całym świecie, które łącznie wylatały ponad 5 milionów godzin bojowych i są ciągle ulepszane. Black Hawk w różnych wersjach został zakupiony i jest użytkowany przez ponad 35 krajów.

Podpisanie umowy na ósmego S-70M dla Rumunii © Lockheed Martin | RoZa_Zah

Na początku tego roku Lockheed Martin i rumuńskie przedsiębiorstwo Aerostar S.A. otworzyły w miejscowości Bacău pierwsze w Europie certyfikowane centrum obsługi technicznej, napraw i remontów śmigłowców S-70 Black Hawk. Centrum serwisowe założone będzie wspierać dostępność operacyjną i utrzymanie śmigłowców Black Hawk.

Zobacz także : Czeskie śmigłowce specjalne nad Gdynią. To jedyny taki sprzęt w całym NATO

Możliwości S-70M Black Hawk

Śmigłowiec S-70M Black Hawk, będący częścią rodziny wielozadaniowych helikopterów Sikorsky S-70, jest jednym z najbardziej wszechstronnych i popularnych śmigłowców na świecie w swojej klasie. Jego historia rozpoczyna się w latach 70. XX wieku, kiedy to firma Sikorsky Aircraft opracowała ten model w odpowiedzi na wymagania armii Stanów Zjednoczonych dotyczące nowego śmigłowca transportowego. W rezultacie powstał S-70, którego wojskowe oznaczenie to UH-60.

S-70M w konfiguracji dla służb ratunkowych prezentowany na targach MSPO. Po lewej stronie widać zbiornik na wodę do gaszenia pożarów © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

Podstawowa różnica między S-70 a UH-60 leży w ich przeznaczeniu i wersjach. UH-60 to oznaczenie militarne dla helikoptera, który jest szeroko używany przez armię Stanów Zjednoczonych oraz wiele innych sił zbrojnych na całym świecie. Natomiast S-70 jest oznaczeniem komercyjnym, stosowanym przez Sikorsky dla eksportowych i cywilnych wersji helikoptera. Obejmuje to zarówno śmigłowce przeznaczone dla innych krajów w ramach sprzedaży międzynarodowej, jak i wersje dostosowane do zadań cywilnych, takich jak transport VIP, operacje poszukiwawczo-ratownicze (SAR), transport medyczny (MEDEVAC), gaszenie pożarów i inne zastosowania komercyjne. S-70 i UH-60 są śmigłowcami opartymi na tej samej podstawowej konstrukcji, ale różnią się głównie przeznaczeniem, wyposażeniem i użytkownikami. UH-60 jest ściśle związany z operacjami wojskowymi, podczas gdy S-70 to bardziej elastyczna i zróżnicowana platforma, dostosowana do szerokiego wachlarza zadań międzynarodowych i cywilnych.

Zobacz także : Setny śmigłowiec Black Hawk został w Polsce. Trafił w ręce komandosów

Śmigłowiec wyposażony jest w dwa silniki General Electric T700-GE-701D zapewniające moc 2000 KM każdy oraz niezawodność w różnych warunkach operacyjnych. Te zaawansowane silniki umożliwiają osiąganie prędkości przelotowej około 280 km/h i zasięgu operacyjnego wynoszącego ponad 590 kilometrów. Dzięki systemowi filtrów i osłon, silniki są także chronione przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami, co zwiększa ich żywotność i niezawodność. helikopter posiada zewnętrzny system zawieszenia, który pozwala na transportowanie ładunków o masie do 4 ton, co jest niezwykle przydatne podczas operacji logistycznych i ratunkowych, bo na haku można zawiesić między innymi zbiornik z wodą do gaszenia pożarów.