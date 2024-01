Nowy system USA. Wypełni lukę w obronie przeciwlotniczej

Budowa systemu jest realizowana na zlecenie US Army w ramach programu budowy systemu ochrony wojsk przed ogniem pośrednim Indirect Fire Protection Capability Increment 2. Celem jest stworzenie mobilnego, lądowego systemu zdolnego do zwalczania pocisków manewrujących, dronów, pocisków artyleryjskich, rakiet i granatów moździerzowych. Wszystkie wyrzutnie i sensory będą wpięte z systemem zarządzania obroną przeciwlotniczą IBCS jak również będą wykorzystywały własne radary typu AN/MPQ-64 Sentinel.

System Enduring Shield jest opracowywany przez firmę Leidos. Przeprowadzona w ostatnim czasie próba polegała na wystrzeleniu pocisku przeciwlotniczego AIM-9X Sidewinder z wyrzutni umieszczonej na platformie transportowej możliwej do przewiezienia ciężarówką. Była to kompleksowa próba obejmująca wszystkie czynności od wykrycia celu po wystrzelenie pocisku w wyznaczony sektor przestrzeni powietrznej. Tym razem test nie obejmował zniszczenia ćwiczebnego celu latającego.

Udane zakończenie testu pozwoli na rozpoczęcie w styczniu 2024 r. oceny operacyjnej w wykonaniu US Army. Nie czekając na zakończenie prób, amerykańskie wojska lądowe zamówiły pierwszą partię szesnastu prototypowych wyrzutni, które mają być dostarczone do marca. Wnioski z przeprowadzonego testu oraz zbliżających się prób państwowych pozwolą na udoskonalenie konstrukcji systemu i dostarczanie go w przyszłości w ulepszonej wersji. W przyszłości ma zostać opracowany również drugi pocisk z głowicą kinetyczną przeznaczony do niszczenia silnie manewrujących pocisków samosterujących i nabojów artyleryjskich dużego kalibru.