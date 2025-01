Nowe samoloty rozpoznawcze dla francuskiego lotniskowca. Kupują je od USA

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Nie chcąc pozostać w tyle za rozwojem techniki i potencjalnymi przeciwnikami, lotnictwo pokładowe francuskiej marynarki wojennej pozyska ze Stanów Zjednoczonych nowe samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia.

Nowe samoloty będą stacjonowały na jedynym francuskim lotniskowcu Charles de Gaulle, zapewniając jemu oraz stacjonującym na nim myśliwcom, doskonałą świadomość sytuacji taktycznej w promieniu setek kilometrów.

Francuzi stawiają na sprawdzone modele

Francuzi postawili na sprawdzone i znane sobie rozwiązane w postaci samolotów Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye. W tej chwili Marine Nationale wykorzystuje poprzednią wersję tej maszyny – E-2C Hawkeye 2000. Producent samolotu poinformował, że w zakładach w St. Augustine na Florydzie rozpoczął się montaż końcowy pierwszego z trzech zamówionych przez Francję E-2D. Jego dostawa jest przewidziana na 2027 r., a dotychczasowa historia dostaw dla innych odbiorców wskazuje, że termin ten zostanie dotrzymany.

W tej chwili Francja dysponuje trzema E-2C Hawkeye 2000 © Licencjodawca

– Jesteśmy dumni, że francuska marynarka wykorzystuje samoloty Hawkeye 2000 i nie możemy się doczekać dostarczenia produktu będącego skokiem generacyjnym w postaci E-2D Advanced Hawkeye – powiedziała Janice Zilch z Northropa.

E-2 Hawkeye to jedyne zachodnie samoloty wczesnego ostrzegania zdolne do operowania z lotniskowców. Ich podstawowym zadaniem jest dozorowanie obszaru powietrznego i morskiego oraz kierowanie działaniami myśliwców. Załoga składa się z pięciu ludzi: dwóch pilotów i trzech operatorów sensorów odpowiadających za wykrywanie, identyfikację celów i naprowadzanie na nie myśliwców.

E-2C wszedł do służby w 1973 r. Wyprodukowano ponad 180 egzemplarzy dla US Navy i ponad 30 dla innych użytkowników, w tym Izraela, Japonii, Egiptu, Tajwanu, Singapuru czy Francji. Spośród użytkowników zagranicznych Francja jako jedyna wykorzystuje je zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem w roli samolotów operujących z pokładu lotniskowca. W pozostałych przypadkach pełnią one rolę klasycznych samolotów wczesnego ostrzegania operujących z baz lądowych.

Samolot wczesnego ostrzegania E-2C Hawkeye 2000 © Licencjodawca

Te samoloty były produkowane dla US Navy

Podstawowym wyposażeniem jest radar Lockheed Martin AN/APS-145 umieszczony w obrotowym talerzu zainstalowanym nad kadłubem samolotu. W optymalnych warunkach może wykrywać samoloty z odległości 550 km. Może śledzić 2000 obiektów równocześnie i naprowadzać myśliwce na 40 z nich. Dane z radaru są przedstawiane na kolorowych monitorach AN/UYQ-70 z możliwością przybliżania czy nakładania kilku warstw wyświetlanych informacji. Ponadto samolot jest wyposażony m.in. w radiostację UHF AN/ARC-158 z łączem wymiany danych, radiostację HF AN/ARQ-34, system dystrybucji danych taktycznych JTIDS czy urządzenia do automatycznego lądowania na lotniskowcu AN/ASW-25B.

W 2001 roku do służby weszła zmodernizowana odmiana E-2C Hawkeye 2000. Zmiany dotknęły przede wszystkim wyposażenia komputerowego. Samolot wyposażono w szybszy komputer misji Raytheon MCU opary na komponentach komercyjnych, antenę łączności satelitarnej, nowe systemy nawigacyjne i kontroli lotu oraz zdolność do kooperacyjnego wskazywania celów (cooperative engagement capability). Ta ostatnia zdolność polega na pobieraniu, integrowaniu i dystrybuowaniu obrazu sytuacji taktycznej stworzonego za pomocą nie tylko własnego radaru, ale też danych pobranych z satelitów czy radarów okrętowych. Francja kupiła jednego nowego E-2C Hawkeye 2000 i zmodernizował do tego standardu posiadane dwa klasyczne E-2C.

E-2C Hawkeye 2000 w konfiguracji do lądowania na lotniskowcu. Z tyłu widoczny hak do zaczepienia o liny hamujące. © Licencjodawca

Zmiany wprowadzone w E-2D Advanced Hawkeye dotknęły zarówno płatowiec jak i przede wszystkim radar. Jeśli chodzi o samą platformę to samolot w końcu uzyskał zdolność do tankowania w powietrzu metodą giętkiego przewodu. Uzupełnianie paliwa w trakcie lotu pozwala znacznie wydłużyć czas patrolowania, do dziewięciu godzin, bez konieczności powrotu na okręt. Ponadto w kokpicie zainstalowano całkowicie cyfrowe wyposażenie, w tym ekrany wielofunkcyjne, eliminując analogowe zegary.

Jednak główną zmianą jest zastosowanie całkowicie nowego radaru. W miejsce AN/APS-145 zainstalowano radar Lockheed Martin AN/APY-9. Nadal jest to radar z obrotową anteną, ale umożliwiającą elektroniczne nakierowanie wiązki na wybrane cele. Zasięg instrumentalny sięga 550 km. Radar jest bardziej czuły, ma większą niezawodność i może być wykorzystany również do wykrywania rakiet balistycznych.