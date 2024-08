Brytyjskie okręty podwodne z nowymi torpedami

Próby w ramach procedury Sea Acceptance Testing trwały trzy dni i odbywały się u wybrzeży Szkocji. W ich trakcie testowano zwalczanie zarówno celów podwodnych jak i nawodnych. Sprawdzono nie tylko funkcjonowanie samej torpedy, ale również całego systemu kierowania ogniem. Pozytywny wynik oznacza, że torpedy mogą wejść do stałego uzbrojenia okrętów podwodnych. W przypadku okrętów typu Vanguard będących nosicielami rakiet balistycznych z głowicami jądrowymi, torpedy są jedynie uzbrojeniem obronnym wykorzystywanym w ostateczności w razie napotkania wrogiego okrętu podwodnego. Co do zasady nosiciele pocisków balistycznych powinny unikać walki.

Ponadto w głowicy bojowej zastosowano nowy materiał wybuchowy TDW, który jest znacznie mniej wrażliwy na wstrząsy, pożar, uderzenie czy wysoką temperaturę. Dzięki temu torpeda jest znacznie bezpieczniejsza w magazynowaniu. Do tego dużą liczbę komponentów wymieniono na możliwe do wymienienia moduły, co ułatwia ich serwisowanie i ewentualne przyszłe modernizacje. Zmieniono także paliwo na Otto II. Jest to syntetyczne paliwo dla silników z wewnętrznym spalaniem. Odznacza się stabilnością, jest nielotne i nie wymaga tlenu do inicjacji spalania, co również przekłada się na większe bezpieczeństwo całego systemu. Po udanym zakończeniu prób na okrętach podwodnych typu Astute i Vanguard torpedy Spearfish Mod 1 mają wejść do służby w 2025 r. i pozostaną w niej przynajmniej do lat 50-tych XXI w.