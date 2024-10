Ukazała się pierwsza część mapy Wszechświata wykonana przez teleskop Euclid

Opublikowana mozaika stanowi zaledwie 1 proc. tworzonej przez obserwatorium Euclid mapy. W trakcie swojej sześcioletniej misji teleskop będzie obserwował kształty, odległości i ruchy miliardów galaktyk w promieniu do 10 miliardów lat świetlnych od nas. W ten sposób powstanie największa trójwymiarowa mapa Wszechświata.

Pierwszy fragment mapy już zawiera około 100 milionów źródeł. To gwiazd w naszej Drodze Mlecznej oraz te znajdujące się w galaktykach poza nią. Samych odległych galaktyk na mapie jest około 14 milionów. – Ten oszałamiający obraz jest pierwszym fragmentem mapy, która w ciągu sześciu lat obejmie ponad jedną trzecią nieba. To zaledwie 1 proc. mapy, a mimo to jest ona pełna różnorodnych źródeł, które pomogą naukowcom odkryć nowe sposoby opisu Wszechświata – mówi Valeria Pettorino z projektu Euclid w ESA.