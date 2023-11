Odkryto średniowieczny szkielet z protezą ręki

Datowanie radiowęglowe szkieletu ujawniło, że użytkownik protezy to mężczyzna w wieku od 30 do 50 lat. Zmarł między 1450 a 1620 rokiem. Oznacza to, że już w tamtym czasie lekarze zastanawiali się, w jaki sposób mogliby ułatwić życie osobom po amputacji. Ale wiadomo o tym nie od dziś. W Europie Środkowej odkryto ok. 50 podobnych protez z tego czasu. Należą do nich zarówno proste, nieruchome protezy, jak i te z elementami mechanicznymi.