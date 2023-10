Naukowcy przekształcili plastikowe odpady w mydło

Co ma ze sobą wspólnego plastik i mydło? Niewiele, przynajmniej jeśli chodzi o teksturę, wygląd i, co najważniejsze, sposób użycia. Istnieje jednak zaskakujące powiązanie między nimi na poziomie molekularnym. Struktura chemiczna polietylenu – jednego z najczęściej stosowanych obecnie tworzyw sztucznych na świecie – jest uderzająco podobna do struktury kwasu tłuszczowego, który jest wykorzystywany do produkcji mydła. Obydwa materiały składają się z długich łańcuchów węglowych, ale kwasy tłuszczowe mają dodatkową grupę atomów na końcu łańcucha.