Naukowcy odkryli jedno z najwcześniejszych zwierząt na Ziemi. Żyło ponad pół miliarda lat temu

W Australii Południowej, w paśmie niskich gór określanych mianem Wzgórz Ediakarskich, znajdują się bogate złoża skamieniałości. Stworzenia tam znalezione nazywane są fauną ediakarską i jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z okresu zwanego ediakarem, wendem lub eokambrem. Okres ten trwał od około 635 do 540 milionów lat temu i to z tego okresu pochodzą najstarsze znane nauce organizmy wielokomórkowe z najbardziej znaną Dickinsonią – dużą, płaską istotą o owalnym kształcie ciała.

Zespół naukowców w swoich badaniach ustalił, że Quaestio simpsonorum było wielkości dłoni dorosłego człowieka. Żyło około 555 milionów lat temu i było w stanie poruszać się po dnie oceanu, żywiąc się mikroskopijnymi glonami i bakteriami. Charakterystycznym dla tego stworzenia jest kształt na grzbiecie przypominający znak zapytania, który odróżnia lewą i prawą stronę organizmu. To przykład asymetrycznej budowy ciała, kluczowego kroku w ewolucji złożonego życia. Zdolność organizmu do wytwarzania asymetrycznego wzoru ciała pozwala na ewolucję bardziej złożonych części ciała. Na przykład asymetria pozwoliła ludziom na ewolucję serca po lewej stronie i wątroby po prawej.

– Nie ma innych skamieniałości z tego okresu, które tak jednoznacznie wykazałyby ten typ organizacji. Jest to szczególnie interesujące, ponieważ jest to również jedno z pierwszych zwierząt, które było w stanie poruszać się samodzielnie – powiedział Evans.

Naukowcy porównali Quaestio simpsonorum do popularnego ostatnimi laty robota odkurzającego Roomba. Według nich, stworzenie to zachowywało się jak mały morski odkurzacz, przeczesując morskie dno w poszukiwaniu mikroskopijnych alg, bakterii i innych organizmów. Większość innych zwierząt z tej epoki czerpała pożywienie jak współczesne małże, wciągając wodę bogatą w cząsteczki organiczne. Powszechne w tamtych czasach maty mikrobiologiczne były prawdopodobnie gęstszym źródłem składników odżywczych, co stanowiło zachętę do poruszania się.