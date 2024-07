Najstarsze skamieniałości znalezione w Europie. Odkryły prawdę o ludziach

Kiedy i jaką drogą pierwsze hominidy przybyły do ​​Europy z Afryki? Ponowne datowanie pięciu skamieniałości z południowo-wschodniej Hiszpanii wskazuje, że mają one ok. 1,3 mln lat, co oznacza, że są najstarszymi, jakie znaleziono w Europie. Z kolei miejsce znalezienia wskazuje, że nasi przodkowie dotarli na Stary Kontynent przez Cieśninę Gibraltarską.