Najnowsze odkrycie teleskopu Webba. Planeta pachnąca zgniłymi jajami

Naukowcy korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba odkryli, że egzoplaneta HD 189733 b, znana z ekstremalnych warunków pogodowych, zawiera w swojej atmosferze siarkowodór, co sugeruje zapach przypominający zgniłe jaja. Odkrycie to dostarcza nowego wglądu w formowanie się i ewolucję gazowych olbrzymów i ich atmosfer poza Układem Słonecznym. Opis i rezultaty nowych obserwacji ukazały się na łamach pisma "Nature".

Planeta pozasłoneczna HD 189733 b została odkryta w 2005 roku. Zaliczana jest do kategorii gorących jowiszy. To klasa planet, gazowych olbrzymów, których orbita jest położona bardzo blisko gwiazdy macierzystej. Astronomowie mogą obserwować ją przechodzącą na tle tarczy swojej gwiazdy, co pozwala na badania atmosfery planety. Główny autor nowych badań, dr Guangwei Fu z Johns Hopkins University, określił ją jako "planetę wzorcową dla charakterystyki atmosfery".