Ludzie zamieszkiwali kanały lawowe już 10 tys. lat temu

Archeolodzy w Arabii Saudyjskiej znaleźli dziesiątki dowodów wskazujących na to, że ludzie zamieszkiwali w jaskini lawowej już 10 tys. lat temu, a być może nawet wcześniej. Odkryć dokonano w systemie kanałów lawowych zwanym Umm Jirsan, który znajduje się ok. 125 km na północ od Medyny.

Wyniki oraz opis badań ukazał się na łamach pisma "PLoS ONE" (DOI: 10.1371/journal.pone.0299292).

Pracami kierowali naukowcy z australijskiego Griffith University, współpracując z ekspertami z innych uczelni. Badali oni Umm Jirsan – kanał lawowy o długości 1,5 km, wysokości 12 m i szerokości sięgającej nawet 45 m. Jest to największy tunel lawowy w Arabii Saudyjskiej. Kanały czy tunele lawowe powstają po przepłynięciu przez nie gorącej lawy. Podobne struktury są także na Księżycu i mogą one posłużyć jako schronienie dla astronautów.

Chociaż wiadomo, że ludzie żyli na Półwyspie Arabskim od bardzo dawna, to pozostałości po ich bytności jest niewiele ze względu na to, że w tych suchych i gorących warunkach materiał organiczny nie ma szans przetrwać długich okresów. Dlatego naukowcy szukali obszarów, w których mogłyby się zachować ślady pradawnej bytności naszych przodków. Szukali miejsc osłoniętych przed Słońcem, wiatrem i gwałtownymi zmianami temperatury na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Tunel lawowy Umm Jirsan doskonale się do tego nadawał.