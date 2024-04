Gad sprzed 245 mln lat. Naukowcy twierdzą, że to nowy gatunek

Naukowcy nie są pewni, do czego służyły tak długie szyje tym wodnym gadom. "Mamy pewne hipotezy, na przykład, że gdy takie zwierzę zbliżało się do swojej ofiary, to głowa, oddalona od tułowia przez długość szyi, nie powodowała dużych zaburzeń wody, co pozwalało mu podpłynąć niezauważenie i zaatakować znienacka" – wyjaśnił. Dodał, że obecnie nie ma już takich wodnych zwierząt, choć długie szyje można zaobserwować u niektórych ptaków związanych ze środowiskiem wodnym.