Empatia jest zaraźliwa i może się zmieniać w zależności od reakcji innych

Z nowego badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez profesor Grit Heine z Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Würzburgu (UKW) wynika, że empatia może być przekazywana społecznie. Można ją zyskać czy też jej się nauczyć, a jej poziom może zmieniać się w zależności od reakcji innych. Jeśli zatem ktoś otacza się osobami z dużą dozą empatii, prawdopodobnie również sam będzie do takich osób należał. Ale zależność ta działa w obie strony i brak empatii może być również "zaraźliwy".

Empatia to zdolność rozpoznawania, rozumienia i doświadczania myśli i uczuć innej osoby. Cechę tę ludzie wykazują już od urodzenia. Budowanie zdrowych relacji i okazywanie współczucia wymaga rozwoju empatii, a ta rozwija się przez całe dzieciństwo i okres dojrzewania. Pociąga za sobą doświadczanie perspektywy innej osoby oprócz własnej. Ponadto pomaga nam współpracować i nawiązywać przyjaźnie, a także podejmować niektóre decyzje.

Jednak wydaje się, że nie tylko dzieci, ale także dorośli potrafią przejmować empatyczne reakcje. Są również podatni na wpływy i mogą nauczyć się okazywać współczucie obserwując innych. Niemniej jednak większość ludzi prawdopodobnie wykazuje większą empatię w stosunku do osób do nich podobnych niż do tych, którzy nie są członkami ich rodziny, społeczności, rasy czy kultury.