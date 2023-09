Tak ludzie odliczali czas. Krótka historia zegarów

Około 2–3 tys. lat p.n.e. w Babilonii, Chinach i Indiach pojawiły się pierwsze gnomony, czyli pionowe słupy lub pręty, które ustawiano na równym, płaskim terenie . Ich przesuwający się w ciągu dnia cień odgrywał rolę dzisiejszych wskazówek zegara. W Egipcie gnomony zastępowały obeliski – strzeliste, wysokie kolumny o kwadratowym przekroju, zakończone ostrzem piramidalnym i pokryte hieroglifami. Zarówno gnomony, jak i obeliski można określić mianem zegarów słonecznych i zaliczyć do najdawniejszych przyrządów służących do mierzenia czasu. Zdawałoby się, że wynalezienie ich zrewolucjonizowało życie ludzi i ułatwiło im planowanie codziennych czynności.

Pierwszy pionierski zegar z Narodowego Laboratorium Fizycznego 1955 roku miał dokładność jednej sekundy na 300 lat. Trzydzieści lat później zegary atomowe odmierzały już czas z dokładnością do jednej sekundy na 300 000 lat. David Rooney podkreśla w tym miejscu, że około 300 000 lat temu pojawił się Homo sapiens:

To długi czas jak na zachowanie dokładności pomiaru co do sekundy, lecz dzisiejsze zegary atomowe są jeszcze dokładniejsze. Zegary odmierzające obecnie czas w NPL, znane jako fontanny cezowe, mają dokładność do jednej sekundy na 158 milionów lat. Ale nawet te czasomierze są niemrawe w porównaniu z nową generacją zegarów atomowych, nad którą pracują aktualnie naukowcy i technolodzy. Mogą się one pochwalić dokładnością jednej sekundy na 30 miliardów lat. To ponad dwa razy tyle, ile wynosi wiek wszechświata.

Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że gdyby jeden z tych zegarów uruchomiono podczas Wielkiego Wybuchu, to dziś spóźniałby się on – bądź śpieszył – zaledwie o pół sekundy.