Rosyjskie okręty na Bałtyku. Wzięły udział w nietypowych ćwiczeniach

W ćwiczeniach wzięły udział dwie rosyjskie korwety rakietowe tego typu - Odintsovo i Sovetsk. Ich głównym zadaniem było przejście z Bałtyku do jeziora Ładoga. To akwen położony na północny wschód od Petersburga, do którego można dostać się poprzez rzekę Newa. Jej głębokość wynosi od ok. 4 m do maksymalnie ok. 10 m. Dla wielu rosyjskich okrętów wojennych stanowi to barierę nie do pokonania, co jeszcze bardziej zwiększa znaczenie okrętów projektu 22800 Karakurt w armii Putina.