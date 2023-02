Rosyjski statek kosmiczny jest w drodze po uwięzioną załogę. Kiedy dotrze na stację kosmiczną?

Rosyjska agencja informacyjna Tass poinformowała, że bezzałogowy Sojuz MS-23 wystartował z centrum kosmicznego Bakonur w Kazachstanie w piątek o 03:24 czasu moskiewskiego ( 01:24 w Polsce ). Planowany czas dokowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) to 04:01 czasu moskiewskiego ( 02:01 w Polsce ), w niedzielę 26 lutego.

Prokopjew, Petelin i Rubio mieli zakończyć swoją misję w marcu, jednak Roskosmos poinformował, że w związku z awarią będą musieli pozostać na stacji aż do września. Wtedy w kosmos poleci kolejny Sojuz ze zmianą załogi, a trio będzie mogło wsiąść do dostarczanego im właśnie Sojuza i powrócić na Ziemię. Uszkodzony Sojuz MS-22 powinien bezzałogowo wylądować w nadchodzącym miesiącu, by zostać poddany dogłębnemu przeglądowi przez specjalistów Roskosmosu.