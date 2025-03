Rosyjski ekspert wojskowy, Aleksander Sładkow, wyraził wątpliwości co do możliwości szybkiego pokonania Ukrainy przez Rosję, nawet jeśli Stany Zjednoczone wstrzymają swoją znaczącą pomoc wojskową, donosi Bulgarian Military. Według niego decyzja prezydenta Donalda Trumpa o zamrożeniu dostaw broni do Kijowa, ogłoszona 4 marca 2025 r., nie oznacza łatwego zwycięstwa dla Moskwy.

Sładkow, specjalny korespondent WGTRK DIP Wiesti w poście opublikowanym na Telegramie podkreśla, że Europa zamierza wypełnić lukę po USA, dostarczając Ukrainie drony. Zwłaszcza że brytyjski premier Keir Starmer oraz francuscy urzędnicy zapowiedzieli zwiększenie wsparcia dla Kijowa, a drony stały się kluczowym elementem ukraińskiej obrony, co potwierdza anonimowy dowódca z okolic Bachmutu. "Amerykanie przestaną dostarczać pomoc, ale Europa nadal będzie zaopatrywać Ukrainę w drony. Myślę, że nie rozbijemy wroga tak łatwo, nawet jeśli USA się wycofają" - uważa Sładkow.

Ukraina bez wsparcia USA

Ukraińska armia coraz bardziej polega na dronach, które zastępują tradycyjną artylerię. Według raportu ukraińskiego Ministerstwa Obrony, 80 proc. dronów pochodzi z Chin, co pozwala na ich tanie i szybkie montowanie. Sładkow zauważa, że to właśnie dzięki dronom Ukraina może stawiać opór. Według niego: "Ich obrona [red. Ukraińców] utrzymuje się głównie dzięki ogromnej liczbie dronów — Europa będzie próbowała zwiększyć te dostawy".

Rosyjskie wojska napotykają na trudności w przełamywaniu ukraińskich linii obronnych, które są dobrze umocnione. Sładkow wskazuje, że nawet bez amerykańskich systemów, takich jak HIMARS, Ukraina nie podda się łatwo. Europejskie wsparcie, choć ograniczone, może przedłużyć konflikt. "To nie jest tak, że front załamuje się w chwili, gdy Ameryka się wycofa" - zauważa i dodaje: "Zwycięstwo nie będzie szybkie ani łatwe".

Pomimo europejskiego wsparcia, Ukraina stoi przed wyzwaniami. Większość jej uzbrojenia pochodziła z USA, a chińskie drony mogą nie wystarczyć na dłuższą metę. Konflikty handlowe z Chinami mogą dodatkowo utrudnić dostawy komponentów.

Ukraińskie drony wrogiem Rosjan

Ukraina od początku pełnoskalowej inwazji Rosji intensywnie rozwija swoje siły bezzałogowe, dostosowując drony do warunków pola walki i wdrażając coraz bardziej zaawansowane technologie. W arsenale ukraińskich wojsk znajdują się zarówno drony bojowe, zwiadowcze, jak i kamikadze. Wśród nich wyróżniają się takie maszyny jak Vampire, Baba Jaga, Bóbr czy Rubaka. Każdy z nich pełni określoną rolę i stanowi istotny element strategii powietrznej Ukrainy.

Vampire to jeden z najbardziej charakterystycznych ukraińskich dronów, zaprojektowany do precyzyjnych uderzeń na rosyjskie cele. Jest to maszyna typu kamikadze, zdolna do niszczenia pojazdów opancerzonych i umocnień przeciwnika. Jego kompaktowa konstrukcja i duża prędkość sprawiają, że jest trudny do zestrzelenia przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Baba Jaga to natomiast dron uderzeniowy o większym zasięgu i ładowności. Został zaprojektowany z myślą o atakach na kluczowe obiekty infrastrukturalne, magazyny amunicji i stanowiska dowodzenia. Jego nazwa, nawiązująca do postaci z folkloru słowiańskiego, symbolizuje jego niszczycielską moc i trudność w wykryciu. Baba Jaga może przenosić różne typy ładunków bojowych, co czyni go wszechstronnym narzędziem na polu bitwy.

Bóbr to dron przeznaczony do głębokich rajdów na terytorium wroga. Wykorzystywany jest głównie do atakowania rosyjskich obiektów strategicznych, często daleko za linią frontu. Jego zdolność do przenikania rosyjskiej obrony powietrznej czyni go groźnym narzędziem w rękach ukraińskich sił zbrojnych.

Rubaka to z kolei dron zwiadowczy, którego głównym zadaniem jest zbieranie informacji o pozycjach przeciwnika. Wyposażony w zaawansowane systemy optyczne i elektroniczne, pozwala na precyzyjne namierzanie celów dla artylerii i wojsk rakietowych. Jego długotrwałość lotu i niska sygnatura sprawiają, że jest trudny do wykrycia przez rosyjskie systemy radarowe.