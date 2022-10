Rosjanie zbudowali betonową fortyfikację. "Zęby smoka" widać z kosmosu

Jak donosi CNN, zdjęcia satelitarne dostarczone przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) potwierdzają, że rów został wykopany w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczął się 25 października, a drugi trwał od 30 września do 5 października. Według rosyjskich mediów, w tworzenie "Linii Wagnera" zaangażowani byli najemnicy z tzw. Grupy Wagner.

Mają oni kontynuować budowę umocnienia, "aż będzie się rozciągać na wschód od granicy rosyjsko-ukraińskiej do Kreminny, a następnie na południe do Switłodarśka". Zdaniem CNN, jeśli taka fortyfikacja by powstała, jej długość wynosiłaby około 217 km. Na razie zdjęcia satelitarne nie wskazują na żądną, związaną z tym pomysłem aktywność, a samo umocnienie rozciąga się na długości około 1,6 km.