Wzięli się za rosyjskie Su-30. Przerobią je po hindusku

Pierwsze z nich to projektowane i projektowane w Indiach rakiety Rudram. Jest to seria pocisków typu ziemia–powietrze, zdolnych identyfikować radary i inne systemy komunikacyjne. Poszczególne modele z tej rodziny mają inny zasięg, ale przede wszystkim możliwości.

Na przykład Rudram-1 ma zasięg 150 kilometrów, Rudram-2 300 kilometrów, a Rudram-3 aż 550 kilometrów. Wynika to jednak z innych cech. Poszczególne warianty charakteryzuje inna wysokość wystrzelenia i prędkość, a to przekłada się na ich zasięg. Jakie będą możliwości pocisków dla modernizowanych Su-30 nie jest jasne.

Indyjskie Su-30 zostaną też przystosowane do przenoszenia ponaddźwiękowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Będą to rakiety Nirbhay, których głowice można wyposażać w ładunek konwencjonalny lub nuklearny. Zgodnie z założeniami projektu modernizacji one także są dziełem hinduskiej Organizacja Badań i Rozwoju Obrony i to nie byle jakim.