Rosjanie podziękowali USA za dobrą broń. Okazało się, że nie wiedzą, za co dziękują

Rosjanie najwyraźniej pomylili amerykański granatnik Mk 19 z ukraińskim UAG-40. Pierwszy ze wspomnianych modeli to granatnik automatyczny kalibru 40 mm, na naboje 40 × 53 mm, produkowany przez Saco Defence Inc. Granatniki Mk 19 (znane również pod nazwą Mark 19) zostały przekazane Ukrainie przez Stany Zjednoczone w ramach jednej z transzy pomocy wojskowej, o czym informowaliśmy już wcześniej. Pojawiające się w sieci zdjęcia wskazują, że Ukraińcy korzystają z najpopularniejszej wersji Mk 19, czyli Mk 19 Mod 3. Jest to broń, która może wytworzyć odłamki zabójcze dla osób znajdujących się w promieniu 5 metrów od miejsca ataku. Może też ranić osoby znajdujące się w promieniu 15 metrów od miejsca uderzenia. Przy jej pomocy można niszczyć m.in. lekko opancerzone pojazdy, niektóre wozy bojowe piechoty i śmigłowce, czy uderzać w siły wroga.

Mk 19 Mod 3 waży około 35 kg (bez akcesoriów i amunicji). Ma długość nieco ponad jednego metra (sama lufa ma długość 0,41 m). Jego teoretyczna szybkostrzelność jest szacowana na około 325-375 strzałów na minutę, a praktyczna szybkostrzelność na 40-60 strzałów na minutę. Maksymalny zasięg to 2200 m, chociaż uznaje się, że efektywny zasięg wynosi 1500 m. Ukraińscy żołnierze często montują Mk 19 na pick-upach, co zapewnia jej znaczną mobilność.

UAG-40 to granatnik automatyczny kalibru 40 mm na naboje 40 × 53 mm. Sprzęt jest produkowany przez Kuznya na Rybalskomu, czyli ukraińską firmę zajmującą się budową statków i uzbrojeniem. To, co wyróżnia UAG-40 na tle innych, podobnych granatników automatycznych to przede wszystkim mniejsza waga. Przykładowo Mk 19 Mod 3 bez akcesoriów i amunicji waży około 35 kg, a UAG-40 18 kg, a jego masa ze statywem i zamontowaną skrzynką na amunicję wynosi 40 kg. Dla porównania US MK 19 Mod 3 waży około 65 kg z uchwytem na broń MK 64 Mod 7 na statywie M3, bez skrzynki z amunicją. Taka redukcja masy została osiągnięta poprzez zastosowanie m.in. tytanu oraz włókna węglowego.