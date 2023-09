Rosjanie fortyfikują Most Krymski. Bez niego są skończeni

Zdjęcia satelitarne potwierdzają, że do 29 sierpnia Rosja zbudowała podwodną barierę z zanurzonych statków i wysięgników ograniczających. Ta bariera ma na celu powstrzymanie ataków bezzałogowych pojazdów nawodnych (USV) na Most Krymski. W południowej części mostu znajduje się kilka statków, rozmieszczonych co 160 metrów. Te statki są zlokalizowane w miejscu, gdzie 17 lipca miały miejsce ataki ukraińskich USV "Sea Baby".