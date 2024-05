Rosjanie atakują ukraińską energetykę. Zmasowany atak

Ch-101 to rosyjski strategiczny pocisk manewrujący o cechach obniżonej wykrywalności. Jego zasięg to ok. 4,5-5,5 tys. km. Masa pojedynczego pocisku wynosi ok. 2,2-2,4 tony. W przypadku pocisków Ch-55 i Ch-555 zasięg wynosi odpowiednio 3 i 2,8 tys. km. Masa pocisku to ok. 1,7 tony. Tu-95MS to z kolei strategiczny bombowiec, którego rozpiętość skrzydeł wynosi nieco ponad 50 m. Prędkość maksymalna samolotu to 830 km/h, a deklarowany zasięg bez tankowania w powietrzu to ok. 10,5 tys. km.