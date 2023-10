Rosjanie atakowali swoich. Z nieba spadały granaty

"Rosyjscy żołnierze byli zdezorientowani taktyką stosowaną podczas walk, która polegała na wysyłaniu małych grup żołnierzy na front, a na innych etapach dużych sił, aby spróbować pokonać przeciwnika" – czytamy na portalu The Washington Post. Schwytani przez Ukraińców wojskowi wyjaśnili "Rollo", że zrzucanie granatów z dronów miało na celu sprawdzić, czy żołnierze biegną w stronę linii rosyjskich czy ukraińskich . – To pozwoliłoby ujawnić, po której stronie walczą – opisał "Rollo".

Ukraińcom nie udało się ustalić, jakich konkretnie granatów używali Rosjanie do zrzucania ich na sojusznicze jednostki. Można jednak przypuszczać, że mogły to być wykorzystywane obecnie na froncie konstrukcje oznaczone jako RGD-5 lub RGD-42.

Te pierwsze są zaliczane do granatów obronnych i zostały wprowadzone do służby w 1954 r. Ich korpus jest wykonany dwuczęściowej stali, a z uwagi na gładką powierzchnię – w pewnym stopniu imitują granaty zaczepne. RGD-5 to granat odłamkowy charakteryzujący się wypełnieniem trotylowym i skutecznym promieniem rażenia ok. 15 m. Równie niebezpiecznym narzędziem jest też RGD-42.