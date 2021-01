Rosja się zbroi. Trwają prace nad nowymi bombowcami stealth

Rosjanie poprawiają swoje zdolności bojowe

Bombowiec ma posiadać lepsze parametry i osiągi niż B-2 Spirit, którego masa startowa wynosi 150 ton, przy czym udźwig zaledwie 22 tony. Konstruktorzy chcą, by był znacznie szybszy (osiągając nawet do tysiąca kilometrów na godzinę) i wyposażony w cyfrowy system sterowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze bombowce strategiczne PAK-DA trafią w ręce armii pod koniec 2027 roku, chociaż według ekspertów bardziej prawdopodobny termin to 2030 rok.