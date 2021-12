Rosja przemieszcza systemy rakietowe obrony przeciwlotniczej. Są coraz bliżej Ukrainy

Według CIT na nagraniach widać również pojazdy transportowe 9T229, które służą do przewozu rakiet, radary 9A310M1 (TELAR), czołgi T-80U i samobieżne haubice Msta-S. The War Zone zwraca uwagę, że na co najmniej jednym filmie widać, że "numery poszczególnych kadłubów niektórych pojazdów systemu Buk-M1 zostały zamalowane". W przeszłości podobne praktyki można było zaobserwować podczas konfliktu na wschodniej Ukrainie.