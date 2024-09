Rosja proponowała im samolot. Wybrali USA

Bulgarian Military zauważa, że to decyzja podyktowana przede wszystkim tym, że egipskie siły powietrzne obsługują już amerykańskie samoloty, wobec czego ich integracja z nowszymi konstrukcjami jest naturalną decyzją. Wpłynie ona na prostsze szkolenie załóg i łatwiejszą konserwację maszyn. Nie bez znaczenia pozostaje też relacja między Egiptem a USA. Zakup amerykańskiego samolotu sprawi, że zacieśnią się relacje z zachodnimi sojusznikami.

Lockheed C-130J to najnowsza wersja popularnego samolotu transportowego Hercules, który zadebiutował w 1956 r. Samolot ten jest znany z wszechstronności, wytrzymałości i niezawodności, co sprawia, że jest wykorzystywany w wielu krajach na całym świecie. Lockheed C-130J został wprowadzony do służby w 1999 r. i od tego czasu przeszedł liczne modyfikacje, które zwiększyły jego możliwości.