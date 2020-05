Rosja fałszuje statystyki dotyczące koronawirusa? Zgonów może być nawet trzykrotnie więcej

Zgodnie z danymi z mapy koronawirusa opracowanej przez JHU , w Rosji z powodu powikłań po koronawirusie zmarło w sumie 2 972 (dane z 20 maja). Jednak "Financial Times" i "New York Times" sugerują, że liczba ta może być zaniżona nawet trzykrotnie.

Powołując się na rosyjskie źródła, oba serwisy twierdzą, że Moskwa "poprawia" statystyki zgonów na COVID-19. Jeszcze w zeszłym tygodniu raport tamtejszej służby zdrowia miał podać, że w kwietniu w samej stolicy zmarło więcej osób niż średnio w tym samym okresie przez ostatnie 16 lat. Autorzy publikacji są zdania, że jest to efekt epidemii COVID-19.

Rosyjskie władze ostro odpowiedziały na oskarżenia zachodnich mediów, twierdząc, że są to bezpodstawne oszczerstwa. Na publikację "Financial Times" odpowiedział ambasador Rosji w Londynie Andriej Kielin prosząc, by media nie rozpowszechniały "fałszywych informacji siejących niepokój w społeczeństwie rosyjskim".