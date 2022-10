Robert Kubica w nowej roli. Tutaj każdy może go spotkać

Robert Kubica nie odgrywa obecnie istotnej roli w świecie formuły 1. Nie zajmuje w tej chwili stanowiska podstawowego kierowcy żadnego z zespołów. Mimo to wielu Polaków wciąż pamięta jego występy w barwach BMW Sauber i Renault. Z rozpoznawalności Kubicy korzysta PKN Orlen, który sponsoruje jego występy, w zamian za możliwość wykorzystania wizerunku kierowcy w materiałach reklamowych.

Klasyczne reklamy, bilbordy i plakaty z wizerunkiem Roberta Kubicy to nie wszystko, na co stawia Orlen. Na stacjach paliw należących do koncernu pojawią się hologramy z wizerunkiem Roberta Kubicy.