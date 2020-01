Rewolucja w McDonald's. Każda restauracja w Polsce się zmieni

Od 23 stycznia 2020 r. w McDonald's nie dostaniemy plastikowych słomek. Restauracja zmieniła też opakowania lodów McFlurry i wprowadziła papierowe patyczki do balonów. To początek zmian związanych z długofalową strategią zrównoważonego rozwoju firmy.

Idą duże zmiany w McDonald's

- Papierowe słomki, nowe kubki do lodów McFlurry i patyczki do balonów to dopiero początek. Wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Dobre rozwiązania, możliwe do wdrożenia w naszej skali, wymagają czasu. Intensywnie nad nimi pracujemy. Już wkrótce w restauracjach wdrożymy kolejne zmiany przyjazne środowisku - informuje Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald's Polska.