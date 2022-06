realme GT Neo 3 150W: nie uwierzysz, jak szybko się ładuje! [TEST]

Bateria pusta, a masz tylko 5 minut do wyjścia? Z tym telefonem to nie jest problem.

Co można zrobić w pięć minut? O, mnóstwo rzeczy! Można napić się herbaty, przejechać niemal 11 kilometrów na autostradzie, albo jedną przecznicę w centrum Warszawy w godzinach szczytu, można nawet przeżyć swoje pięć minut sławy. Wiem natomiast, czego nie można. W pięć minut nie da się naładować do połowy baterii smartfonu. Nie da się, prawda?

Dziś chcę podzielić się z wami moim dogłębnym zdziwieniem dotyczącym tego oto smartfonu: realme GT Neo 3. Co mnie w nim zdziwiło? Co uznałem za dobre i złe, a co za brzydkie?

Testujemy realme GT Neo 3, smartfon z niesamowicie szybkim ładowaniem

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.