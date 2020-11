Raz-dwa i po okruchach w aucie! Mocne i lekkie odkurzacze ręczne

Czasami potrzebujemy szybkiego uprzątnięcia okruszków z podłogi, a jeśli jesteśmy kierowcami, to również chcemy zadbać o czystość we wnętrzu naszego pojazdu. Duży odkurzacz nie zawsze się sprawdzi, dlatego z pomocą przychodzi niewielki model ręczny.

Gdzie się sprawdzi odkurzacz ręczny?

Odkurzacze ręczne to niewielkie urządzenia z małą końcówką ssącą, które idealnie nadają się do usuwania brudu z niezbyt rozległych powierzchni, np. foteli, krzeseł, parapetów. Będą najlepszym wyborem wszędzie tam, gdzie tradycyjny odkurzacz się nie sprawdzi, ponieważ ma zbyt szeroką ssawkę albo jest po prostu niewygodny i za ciężki w przenoszeniu. Odkurzaczy ręcznych można używać w każdej awaryjnej sytuacji. Będzie to też odpowiednie urządzenie dla rodzin z dziećmi lub mającymi zwierzęta, które zostawiają sierść praktycznie wszędzie.

Odkurzacz ręczny może być używany w każdym trudno dostępnym miejscu w domu, ale możemy nim również sprzątać w samochodzie, gdyż niektóre modele są zasilane z gniazda zapalniczki. Nowoczesne odkurzacze ręczne zawierają jednak akumulator i dzięki temu są wygodne w użytkowaniu, ponieważ można nim posprzątać każde miejsce bez bezpośredniego dostępu do sieci elektrycznej. Oczywiście trzeba pamiętać o ich naładowaniu, dlatego przy wyborze odpowiedniego egzemplarza warto zwracać uwagę na pojemność akumulatora, chociaż należy pamiętać, że nie jest to sprzęt przystosowany do długiej pracy (zazwyczaj na jednym ładowaniu działa do 30 minut).

Warto wiedzieć

By odkurzacz spełniał swoje zadanie, warto sprawdzić jego moc. Im jest ona wyższa, tym bardziej komfortowe jest sprzątanie wielu zabrudzeń, ale też jednocześnie większy pobór energii, zwłaszcza w przypadku odkurzaczy na zapalniczkę, które mogą sprawić, że akumulator samochodowy szybciej się rozładuje (do wciągania kurzu czy różnych drobinek jedzenia wystarczy ok. 20 W). Ważna jest też kwestia wyboru dodatkowych końcówek, np. ssawki szczelinowej, które sprawdzą się na konkretnych typach podłoża.

Odkurzacze ręczne do domu nie powinny być zbyt ciężkie, jeśli zakładamy ciągłą pracę w ciągu ok. 15-20 minut. Na wagę składa się nie tylko sam akumulator, ale też pojemnik na zabrudzenia. Im jest on większy, tym dłużej możemy sprzątać bez przerw na opróżnienie. Najczęściej można znaleźć modele ze zbiornikami o pojemności ok. 0,5 litra, czasem mniej, ale najwydajniejszy jest ten pierwszy. Pamiętajmy, że im większy zbiornik, tym większe gabaryty. Modele warsztatowe często bywają większe i cięższe ale i mocniejsze, a także bardziej pojemne.