Raport wywiadu USA o UFO. Oto, co mówią o nim naukowcy

"Powinniśmy podchodzić do nich bez uprzedzeń, aby zachęcić do dokładnej, usystematyzowanej analizy potencjalnego zagrożenia jakie stwarzają dla bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa lotów te niezidentyfikowane zjawiska; powinniśmy to zrobić niezależnie od tego, czy są one związane z działaniami obcego przeciwnika, zjawiskami atmosferycznymi czy innymi zjawiskami powietrznymi" – napisał Schiff w wydanym oświadczeniu.