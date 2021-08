Radioaktywna woda z Fukushimy trafi do morza. Jest jedno "ale"

Woda z Fukushimy popłynie do morza. Jednak zanim to się stanie, zostanie ona rozcieńczona i przefiltrowana. Zdaniem rządów Chin i Korei Południowej, to za mało. Japońscy rybacy również sprzeciwiają się takiemu pomysłowi. Boją się, że zmaleje zainteresowanie kupowaniem owoców morza z wód, do których trafiła radioaktywna woda.