Przyszłość latania po koronawirusie: zaskakujące ułożenie foteli i osłony dla pasażerów

Zagrożenie koronawirusem kiedyś się skończy, a przynajmniej zmniejszy do tego stopnia, by cała gospodarka i usługi na świecie mogły wrócić do normalnego trybu działania. Wiele aspektów konkretnych biznesów z pewnością się jednak zmieni, a przykładem może być transport lotniczy. Jedna z firm pokazała swoją propozycję "nowej codzienności" po pandemii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Branża lotnicza rozważa, jak ulepszyć samoloty (Pixabay)