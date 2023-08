Przetrwamy pod takim słońcem? Uczeni debatują nad nowym domem ludzkości

Według obecnie obowiązujących teorii naukowych większość skalistych egzoplanet krążących wokół gwiazd zwanych czerwonymi karłami (najmniejszych i najchłodniejszych gwiazd głównego ciągu), nie mogło wykształcić warunków, w których życie dałoby radę przetrwać. Wedle tej teorii we wczesnych latach istnienia planet, kiedy też ich gwiazdy były gorętsze, cała zgromadzona w nich woda wyparowałaby do atmosfery. W przypadku bardziej podobnych Ziemi planet, woda w atmosferze ochłodziłaby się, skropliła i spadła jako deszcz, co doprowadziłoby do powstania akwenów wodnych, a nawet oceanów. Jednak w przypadku planet wokół czerwonego karła bardziej prawdopodobne jest dalsze jej odparowywanie i ostatecznie ucieczka z atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Czyniłoby to planetę zbyt suchą by zdolna była podtrzymać znane nam rodzaje form życia.