WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa 1 godzinę temu Przemyślany awans: Płyty główne MSI B550 Firma MSI, wiodący na świecie producent płyt głównych, cały czas prowadzi prace rozwojowe nad platformą AMD AM4. Obecnie wprowadza na rynek nową serię płyty głównych z rodziny B550. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa MSI Obecnie wprowadza na rynek nową serię płyty głównych z rodziny B550. Od chwili, gdy firma AMD zaprezentowała desktopowe procesory Ryzen zgodne z platformą AM4, firma MSI oferuje płyty główne AM4. W przypadku platformy B450, firma MSI jest bez wątpienia liderem na rynku, gdzie pochwalić się może swoimi kultowymi płytami głównymi z serii TOMAHAWK i MORTAR. W tym roku, wraz z premierą procesów AMD Ryzen trzeciej generacji i ukończeniem prac na technologią PCIe Gen 4, MSI oferuje kompletną linię płyt głównych B550 począwszy od serii MPG, poprzez MAG, na serii PRO skończywszy, które oferują zaawansowane technologie i wyjątkowe funkcje MSI przygotowane po to, aby zaspokoić potrzeby wszystkich kategorii graczy i użytkowników. „Obecnie zaobserwować można ze strony użytkowników rosnące zapotrzebowanie na elastyczne systemy, które lepiej niż kiedykolwiek wcześniej sprawdzą się w wielu różnorodnych zastosowaniach, począwszy od gamingu po zadania związane z tworzenie treści”, powiedział Chris Kilburn, wiceprezes i dyrektor generalny działu podzespołów w firmie AMD. „Firma AMD ma teraz możliwość dostarczenia szerokiemu gronu użytkowników niezwykłej mocy obliczeniowej trzeciej generacji desktopowych procesorów z serii AMD Ryzen™ i wsparcia dla standardu PCIe® 4.0 oferowanego przez najnowszy chipset AMD B550. Dzięki szerokiej linii platform oferowanych przez naszego partnera, firmę MSI, AMD jest pewna, że nowa platforma B550 zapewni elastyczność i moc niespotykaną dotąd w dominujących na rynku mainstreamowych komputerach”, dodaje. Najważniejsze funkcje i możliwości platformy B550 Zgodność ze standardem Lighting Gen 4

Podwajając oferowaną przez poprzedni standard PCI-e 3.0 szybkość transmisji danych, PCI-e Gen4 zapewnia jeszcze szybszy transfer danych dla kart graficznych, urządzeń pamięci masowej, urządzeń sieciowych i wielu innych rozwiązań. Wszystkie płyty główne z serii MSI B550 obsługują standard Lightning Gen 4, w tym magistralę PCIe i złącza M.2 zgodne z technologią najnowszej generacji. Zaawansowanych rozwiązania systemu chłodzenia

Wszystkie płyty główne z serii B550 charakteryzują się ulepszoną konstrukcją systemu chłodzenia, która poprawia odprowadzanie ciepła z systemu wyposażonego w trzeciej generacji procesory Ryzen. Dodatkowo usprawniające transport ciepła podkładki termiczne o współczynniku przewodzenia ciepła 7W/mK do radiatorów znajdujących się na tranzystorach mocy MOS oraz płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu PCB grubych warstw miedzi (tzw. wielowarstwowy obwód drukowany z grubymi warstwami folii miedzianej; ang. thickened copper) zapewnią wspólnie najlepszy efekt rozpraszania ciepła i niższą temperaturę pracy. Materiały prasowe Zgodność z taśmami z adresowalnymi diodami RGB LED RGB

Wszystkie płyty główne z serii B550 obsługują taśmy podświetleniowe z adresowalnymi diodami RGB LED (na płycie znajduje się złącze zgodne ze standardem JRAINBOW), które pozwalają graczom i użytkownikom w łatwy sposób ozdobić system komputer milionami kolorów i różnymi efektami animacji LED. Materiały prasowe Przednie złącza USB Type-C

Wszystkie płyty główne z serii B550 wyposażone w przednie złącze USB Type-C, co pozwala użytkownikom na wygodne podłączanie do komputera najnowszych urządzeń USB. Ponadto, przednie złącze USB Type-C jest kompatybilne nie tylko z obudowami MSI PC, ale również innymi markami obudów. Materiały prasowe Przycisk Flash BIOS ze zoptymalizowaną funkcją Clear CMOS

Przycisk Flash BIOS zapewnia najprostszy sposób na sflashowanie BIOS-u. Wystarczy tylko podłączony zasilacz, aby sflashować BIOS w kilku krokach – nie potrzeba do tego ani zainstalowanego procesora, ani pamięci, ani też zainstalowanej karty graficznej. Co więcej, zoptymalizowana przez MSI funkcja ClearCMOS pomaga szybko i bez problemu przywrócić ustawienia BIOS-u do wartości domyślnych. Materiały prasowe Płyty główne z serii MPG

Aby uzyskać najlepszą wydajność w grach i niezwykle wciągające wrażenia związane z kolorowym podświetleniem, pozwalającym m.in. na zaprezentowanie efektu błyskawic RGB, płyty główne z serii MPG oferują graczom szereg funkcji i technologii. Umożliwiają one zaprezentowanie własnego stylu, a także uzyskanie wyjątkowej funkcjonalności, które przekształcają płytę główną w prawdziwą, godną uwagi podstawę komputera. Materiały prasowe MPG B550 GAMING CARBON WIFI

Model MPG B550 GAMING CARBON WIFI zainspirowany koncepcją sportowych supersamochów o niezwykłym wyglądzie. Agresywny, 12+2+1-fazowy system zasilania ze zdublowanym modułem regulatora VRM zapewnia perfekcyjną dokładność dostarczenia mocy, która niezbędna jest do zapewnienia wysokich osiągów. Ulepszony, zmodernizowany system chłodzenia z takimi rozwiązaniami, jak aluminiowa osłona z dodatkowo usprawniającymi transport ciepła podkładki termiczne o współczynniku przewodzenia ciepła 7W/mK, 6-warstwowa płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu płytki drukowanej grubymi warstwami miedzi oraz dwie specjalnie zaprojektowane osłony M.2 Shield Frozr, zapewnią wspólnie najlepszy efekt rozpraszania ciepła i niższą temperaturę pracy. Karty sieciowe zgodne ze przewodowym standardem 2.5G LAN i bezprzewodowym Wi-Fi 6 AX zapewniają z kolei lepsze, szybsze i bardziej stabilne połączenie z siecią. Inne zaimplementowane, zaawansowane technologie i rozwiązania, takie jak zainstalowane fabrycznie osłony złączy We/Wy, przednie złącze Type-C oraz przycisk Flash BIOS, zwiększają wydajność, wygodę użytkowania i zapewniają lepsze wrażenia podczas gry. MPG B550I GAMING EDGE WIFI

Ostro zaprojektowana płyta w formacie mini-ITX wyposażona w 8+2+1-fazowy system zasilania klasy premium. Model MPG B550I GAMING EDGE WIFI wyposażony jest w osłony M.2 Shield Frozr z radiatorem Frozr Heatsink, na którym zamontowano wentylator z dwurzędowym łożyskiem kulkowym i korzysta z technologii Zero Frozr, które to pozwalają na poprawę odprowadzania ciepła z napędów M.2. Najnowszy standard HDMI 2.1 współpracuje z wyświetlaczami 4K o rozdzielczości do 4096x2160@60Hz, zapewniając tym samym najbardziej wciągające graficzne wrażenia. Płytę główna mini-ITX wyposażono również w przednie złącze Type-C, które jest kompatybilne z najnowszymi obudowami PC. Płyty główne z serii MAG

Będące symbolem wytrzymałości i solidności, płyty główne serii MAG zapewniają rygorystycznie przestrzeganą, wysoką jakość wykonania oraz najlepszą żywotność i stabilności pracy. Firma MSI oferuje następujące modele płyt z serii MAG, MAG B550 TOMAHAWK, MAG B550M MORTAR WIFI/MAG B550M MORTAR i MAG B550M BAZOOKA, która to zadowoli początkujących graczy. Materiały prasowe MAG B550 TOMAHAWK

Wojskowy, klasyczny styl podkreśla mocną, stabilną konstrukcję. MAG B550 TOMAHAWK oferuje podstawowe parametry techniczne i funkcje, które niezbędne są dla mainstreamowych produktów. Dwie karty sieciowe, 2.5G LAN i Gigabit LAN, zapewniają zarówno szybki dostęp do Internetu, jak i Internetu. Wydłużona i ulepszona konstrukcja radiatora Extended Heatsink, dwa złącza M.2 zgodne z systemem M.2 Shield Frozr oraz płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu grubymi warstwami miedzi, zwiększają sprawność odprowadzania ciepła. Inne funkcje i rozwiązania, takie jak przycisk Flash BIOS, fabrycznie zainstalowane osłony złączy We/Wy oraz przedni port Type-C, zapewniają graczom zacznie większą wygodę. MAG B550M MORTAR WIFI / MAG B550M MORTAR

Seria MORTAR to kultowe płyty główne w formacie Micro-ATX przeznaczone dla graczy. Wygląd płyty MAG B550M MORTAR WIFI bazuje na srebrnej koncepcji kolorystycznej, a MAG B550M MORTAR charakteryzuje się czystą, wojskową zielenią i 8+2+1-fazowym systemem zasilania Duet Rail. Oba urządzenia wyposażono w radiatory Extended Heatsink, płytkę drukowaną z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu grubymi warstwami miedzi i systemem M.2 Shield Frozr, dzięki czemu w znaczący sposób usprawniono odprowadzanie ciepła. MAG B550M MORTAR WIFI wyposażona jest w najnowszy, bezprzewodowy moduł sieciowy Wi-Fi 6 AX, który pozwala na transmisję danych z szybkością do 2400 Mbit/s. Płyty główne z serii PRO

Seria PRO zapewnia użytkownikom inteligentnie środowisko pracy. Model B550-A PRO zgodny jest z najnowszym standardem Lightning Gen 4, zarówno w wypadku gniazda PCIe jak i złącza M.2. Plytę wyposażony w cyfrowy, 10+2+1-fazowy moduł regulatora PWM z systemem zasilania Duet Rail Power System , który zapewnia stabilne dostarczanie mocy. Radiator Extended Heatsink, system M.2 Shield Frozr oraz płytka drukowana z dwoma uncjami umieszczonej wielowarstwowo w strukturze laminatu grubymi warstwami miedzi pozwalają uzyskać znacznie lepszy efektów rozpraszania ciepła. Materiały prasowe Płyty główne B550

MPG B550 GAMING CARBON WIFI

MPG B550 GAMING EDGE WIFI

MPG B550I GAMING EDGE WIFI

MPG B550 GAMING PLUS

MAG B550 TOMAHAWK

MAG B550M MORTAR WIFI

MAG B550M MORTAR

MAG B550 BAZOOKA

B550-A PRO

B550M PRO-VDH WIFI Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.msi.com/Landing/amd-550-motherboard Informacja prasowa MSI Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze