Przełom w badaniach mózgu. Koniec z igłami

Opracowany w San Diego implant może znacząco wpłynąć na sposób prowadzenia badań mózgu. To elastyczne, przezroczyste urządzenie, po umieszczeniu na powierzchni mózgu, odczytuje informacje o komórkach znajdujących się w jego głębszych warstwach. Narzędzie to może istotnie wpłynąć na postępy w dziedzinie medycyny i neurobiologii.

Profesor Duygu Kuzum, autor publikacji na ten temat, która ukazała się w piśmie "Nature Nanotechnology", wyjaśnia: "Z pomocą tej technologii rozszerzamy zakres, w którym można rejestrować działanie neuronów. Choć nasz implant umieszcza się na powierzchni mózgu, jego możliwości wykraczają poza rejestrowanie bezpośrednich fizycznych oddziaływań i może on zbierać informacje o neuronalnej aktywności w głębszych warstwach".

Do tej pory, możliwości badawcze ograniczały się do obserwacji neuronów na powierzchni mózgu za pomocą minimalnie inwazyjnych implantów, lub do badania głębszych warstw mózgu za pomocą wprowadzanych od niego igieł.