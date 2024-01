Przechodzą na prąd, żeby być "eko". Potrzebują więcej węgla

Oczekuje się, że zużycie węgla w Chinach będzie rosło do ok. 2030 r., a w Indiach nawet do 2040 r. Jak twierdzi prezes PGG Tomasz Rogala, kraje azjatyckie potrzebują węgla, by zdobyć przewagę konkurencyjną nad innymi państwami. Indie potrzebują węgla ze względu na duże zapotrzebowanie energetyczne – paliwo to zapewnia 72 proc. produkcji energii w tym kraju, a istotny udział w tamtejszym miksie energetycznym ma zapewniać do 2050 r.