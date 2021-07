Kh-59MKM. Pocisk, który przebije się przez 3 metry zbrojonego betonu

Kh-59MKM to pocisk przeznaczony do precyzyjnego rażenia punktowych, nieruchomych, dobrze zabezpieczonych celów, takich jak bunkry. Dzięki usunięciu optoelektronicznej głowicy naprowadzającej, która nie jest potrzebna do misji polegających na atakowaniu punktów o znanych koordynatach, udało się uzyskać więcej miejsca w nosie pocisku. Umieszczono tam zestaw czterech ładunków prekursorowych o łącznej masie 40 kg, a za nimi tandemową głowicę penetrującą ważącą 320 kg. Całość jest odpalana opóźnionym zapalnikiem kontaktowym. Według rzecznika prasowego KTRV, Kh-59MKM jest w stanie przebić 3 metry zbrojonego betonu.