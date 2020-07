Próchnica jest z ludźmi co najmniej od 9 tys. lat. Polscy naukowcy są zaskoczeni

Serwis Nauka w Polsce zwrócił uwagę na nowe badania polskich naukowców. Podczas najnowszej analizy zębów zebranych na terenie Polski jeszcze w latach 60. XX wieku zauważono, że są na nich ślady próchnicy. To odkrycie zmienia wyobrażenie o jej rozwoju.

Antropolog, prof. Krzysztof Szostek z Instytutu Nauk Biologicznych UKSW w Warszawie sugeruje, że głównym daniem były ryby, a najpewniej jesiotry. "Ryby słodkowodne zawierają argininę, która ma działanie przeciwpróchnicze. Ta substancja jest nawet dziś dodawana do niektórych past do zębów. Wygląda więc na to, że dzięki diecie próchnica nie rozwinęła się u nich bardziej" – tłumaczy profesor.