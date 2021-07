Naukowcy odkryli prehistoryczne wirusy. Mają 15 tysięcy lat. Są groźne dla ludzi?

Według badań wspomniane unikalne wirusy mogą być groźne, ale nie muszą. W większości są to bakteriofagi atakujące bakterie Methylobacterium. Te z kolei odpowiadają za przetwarzanie metanu w lodzie. Występowanie bakteriofagów w przyrodzie to nic dziwnego – są one przeważnie w glebie i ściółce.