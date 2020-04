Pralka pilnie potrzebna! Praktyczne i ekonomiczne modele do 1200 zł

Akcja pranie – kupujemy pralkę do 1,2 tys. zł

Rodzina z dziećmi bez pralki błyskawicznie "zginie" pod stertą brudnych ubrań, dlatego wybór urządzenia powinien się odbyć sprawnie i szybko. Wybór można ograniczyć do kilku prostych decyzji. Po pierwsze wybierzmy jej typ: pralki ładowane od góry pasują do bardzo małych mieszkań i wąskich wnęk. Po drugie pojemność: modele o niewielkiej pojemności (6 do 7 kg) będą wymagały częstego używania, dlatego wybierzmy odpowiednią dla naszych potrzeb wielkość bębna. Po trzecie zwróćmy uwagę na klasę energetyczną, która pozwoli na obniżenie rachunków za prąd. Unikajmy nieznanych marek. Producenci AGD, z których produktów korzystaliśmy dotychczas, najczęściej mają w ofercie modele w niewygórowanej cenie.

Nawet niedrogie pralki zmieszczą 9 kilogramów prania, oferują klasę energetyczną do A+++ (tylko ok. 60 kWh rocznie!) i praktyczne programy: połowa wsadu, program ekologiczny, dla delikatnych materiałów i wiele innych. Także tańsze modele pozwalają już na dodawanie np. drugiej skarpetki do prania w czasie pracy urządzenia. Coraz więcej modeli w niższych cenach daje nam możliwość zaprogramować pracę pralki, kiedy nie ma nas w domu. Możemy wykorzystać w tym celu aplikację lub zaprogramować start prania np. 2 godziny przed naszym powrotem do domu. Sprytne programatory pralek wskażą dokładną godzinę, kiedy pranie będzie gotowe do wyjęcia i rozwieszenia.